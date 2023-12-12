Займутся врачи: мать «челябинского маньяка» принудительно отправили в психдиспансер

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Мать «челябинского маньяка» отправили на психиатрическую экспертизу

Займутся врачи: мать «челябинского маньяка» принудительно отправили в психдиспансер

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

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Что грозит матери Владимира Ческидова?

Мать «челябинского маньяка» Владимира Ческидова Валентину принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу сроком до 30 дней. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении.

Последние пару лет пенсионерка ходила помогать в столовой местной церкви, где подкармливают бездомных и неимущих. Знакомым это она объясняла следующим образом: «Я так Богу служу».

Ческидову задержали вместе с сыном, правоохранители обвинили ее в похищении человека. По версии следствия, она помогала сыну удерживать женщину в доме.

Пока «челябинский маньяк» был отправлен в Москву из СИЗО на судебно-психиатрическую экспертизу, его мать отпустили из-под стражи. Согласно данным следствия, Ческидов 14 лет держал в плену женщину и насиловал ее.

О нем стало известно на всю Россию в июле 2023 года. Мужчина все обвинения отрицает и утверждает, что все было по обоюдному согласию.

Правоохранители также обнаружили на заднем дворе Ческидовых расчлененный труп еще одной женщины. Предположительно, убийство могло произойти в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жертва насилия из Челябинска до похищения жила с пьющей матерью.

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