В России предотвратили порядка 230 террористических преступлений в 2023 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

НАК сообщил о предотвращении в РФ около 150 терактов с начала 2023 года

Фото, видео: ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru

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Помимо преступных действий террористического характера, была пресечена незаконная деятельность по обороту оружия.

С начала 2023 года в России силовикам удалось предотвратить порядка 230 преступлений террористической направленности, включая около 150 терактов. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем силовики пресекли деятельность 73 законспирированных ячеек и свыше 180 организованных преступных групп, которые занимались незаконным оборотом оружия. Было ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских.

Заблокированы на общую сумму более 110 миллионов рублей счета свыше четырех тысяч лиц, которые причастны к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований.

Кроме того, в интернете с начала 2023 года было удалено более 15,5 тысячи материалов террористического характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ выявила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты.

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В России предотвратили порядка 230 террористических преступлений в 2023 году

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