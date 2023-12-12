В России расширили механизм досрочного освобождения для некоторых женщин

Указывается, что документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об условно-досрочном освобождении (УДО) для женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого момента УДО применялось в случае беременности женщины или наличия у нее ребенка до трех лет, если она отбыла не менее четверти срока. Новый закон же повышает возраст до четырех и применяется в отношении заключенных за преступления небольшой тяжести.

Указывается, что документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, способствует сохранению родственных связей, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.

Ранее 5-tv.ru в начале декабря писал, что Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.