Количество обращений перевалило за 1,5 миллиона: два дня до прямой линии с Путиным

Уже полтора миллиона вопросов задали россияне президенту. Чем ближе событие, тем больше растет активность жителей. Владимир Путин в четверг подведет «Итоги года». В этот раз решили объединить два формата — большую пресс-конференцию и прямую линию для общения с гражданами.

Колл-центр работает круглосуточно. Чаще всего россияне звонят по телефону, присылают смс, или направляют вопросы через сайт. Обратиться к главе государства может каждый. И даже если вопрос не прозвучит в эфире, без внимания он не останется. О чем спрашивают россияне президента расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Операторы принимают обращения для прямой линии с президентом круглосуточно, без перерывов между звонками. Только иногда их отвлекают журналисты.

«Звонки постоянно приходят, мы отвечаем», — уточнил координатор молодежного крыла Общероссийского народного фронта Рязанской области Глеб Шабонин.

«Работа напряженная, поэтому смена у ребят по два часа. Затем пересменка. Как раз сейчас ее можно увидеть. Все очень четко, дисциплинированно. И даже если в этот момент принимали вопрос, его продолжает записывать другой оператор», — рассказал корреспондент Роман Польшаков.

Дороги, пенсии, здравоохранение, услуги ЖКХ, СВО… Если составлять топ вопросов, то эти темы, по словам операторов, займут первые места. Вот жители Волгоградской области записали видеообращение и наглядно захотели показать, в каком состоянии их сельская инфраструктура.

«Через речку есть поселок, там есть асфальт. Подходят скорые на ту сторону. Мы идем по висячему мосту, несем больных на носилках, с капельницами», — сообщают местные жители.

Есть и оригинальные вопросы. Более 300 пчеловодов обратилось за помощью к Владимиру Путину, чтобы решить проблему массовой гибели пчел. Насекомые гибнут из-за обработки опасными для них химикатами полей и лесов. И пасечников никто об обработке не предупреждает.

«То оповещение, которое по законодательству должно быть за три дня до опрыскивания, оно не работает. Зачастую бывает объявление в мелкой газете. После этого гибнут пчелы, обращаются и с Тверской области, и с Бурятии, где есть массовое пчеловодство», — отметил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Северная Осетия — Алания Клим Галиев.

По словам операторов, бывает, диалог длится целый час. Иногда принимающим звонки приходится допытываться до сути вопроса, помогать его сформулировать.

«Был вопрос от молодого человека из отдаленной части России, который сейчас изобретает для ребят на фронте свои защитные механизмы, и, честно говоря, такие примеры, они вдохновляют, и ты видишь, как люди с разных уголков страны работают на общее благо, проникаешься», — поделился оператор Глеб Шабонин.

Наряду с операторами Общероссийского народного фронта здесь работают и специалисты с линий поддержки операторов «большой тройки». Работа, говорят, отличается — на другого консультанта звонок не переведешь.

«Одно дело — консультации граждан, здесь же — больше эмоциональный план, люди обращаются и часто хотят донести искренний посыл и мысль. Испытываю гордость за то, что выпала такая честь», — сказал оператор кол-центра Сергей Ширманкин.

Ни одно из обращений без внимания не останется. Если оно не попадет к президенту, то его будет курировать Общероссийский народный фронт. А еще звонят и те, кому в прошлом году уже помогли. Решили вопрос все так же благодаря прямой линии.

«В первую очередь поблагодарил Владимира Владимировича. Он обращался на прямую линию раньше, ему оперативно помогли, и также благодарил за то, что Владимир Владимирович сделал, и очень радовался, что президент объявил о своем выдвижении», — рассказал об одном из обратившихся координатор молодежного крыла Общероссийского народного фронта Пензенской области.

Задать вопрос президенту еще можно успеть — несколькими способами — по телефону, СМС, видеозвонку, на сайте и в соцсетях. Общения с Владимиром Путиным ждут десятки миллионов россиян, и уже больше полутора миллионов хотят услышать ответ на свое обращение.