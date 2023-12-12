«Водочки надо!»: интересные факты об актере Анатолии Папанове

Фильмы с участием звезды отечественного кинематографа по праву считаются классикой нашего кино.

Комик с душой трагика Анатолий Папанов — любимец не только взрослых, но и детей: именно его голосом говорит Волк из легендарного мультсериала «Ну, погоди!». Папанову одинаково хорошо удавались как комедийные, так и драматичные роли, в которых он был убедителен и харизматичен.

Арест

В молодости Папанов чуть не угодил за решетку из-за кражи рабочих деталей на заводе, где он трудился. Этот инцидент произошел еще до войны. Тогда будущий актер устроился на литейный завод в Москве; правда, его больше увлекал не столько рабочий процесс, сколько игра в театре при заводе. Когда в его отделе произошла кража, всю бригаду арестовали и отправили в Бутырку.

В сталинское время подобные кражи считались тяжелым уголовным преступлением, поэтому Папанову грозил тюремный срок. К счастью, дело вел опытный следователь, и он сразу понял, что простодушный парень не имеет к ограблению никакого отношения, и он его отпустил. Однако Анатолию досталось дома от отца, который не церемонился с сыном и избил его так сильно, что он целую неделю пролежал дома.

Инвалидность

Когда Папанову исполнилось 18 лет, он ушел на фронт. Война наложила неизгладимый отпечаток на его судьбу. Анатолий сразу попал на передовую, где командовал зенитной батареей.

Будущий актер исправно выполнял свой воинский долг и дослужился до чина старшего сержанта. В 1942 году Папанов попал на Юго-Западный фронт. Здесь шли ожесточенные бои за Сталинград. В одном из боев он получил ранение и вернулся домой инвалидом. На войне он потерял два пальца, однако никому не рассказывал о военном прошлом и своей инвалидности.

«Водочки надо!»

После войны Папанов выучился на актера и поступил в театр сатиры, где ему поначалу давали маленькие роли без слов. Анатолий Дмитриевич очень переживал по этому поводу и депрессию запивал водкой.

Однажды режиссер даже запер его в номере, чтобы актер не выпил лишнего. Но Папанов на кончике простыни спустил вниз деньги с криком «Братцы, помогите! Актерам водочки надо!». Но после смерти матери Папанов завязал. К тому же он стал звездой, и повод для запоя пропал сам собой.

Гротескные импровизации

Анатолий Папанов. Фото: Кадр из к/ф «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов, 1966 г.

Анатолий Папанов долго ждал своего звездного часа, который настал после выхода на широкие экраны комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Этот фильм открыл благодарным зрителям блестящий дуэт Папанова и Миронова. Но немногие знают, что Рязанов хотел сделать из героя Папанова трагикомичного персонажа.

Однако на съемочной площадке Анатолий Дмитриевич был неудержим. Он без конца импровизировал; так, он сам придумал коронные фразы, которые сразу пошли в народ: «Положь птичку!», «Тебя посодют, а ты не воруй», «Свободу Юрию Деточкину!». Рязанову не нравилась гротескная игра актера, и он даже хотел переснять сцены с ним, однако недостаток времени помешал ему осуществить это намерение.

«Идиот!»

Анатолий Папанов. Фото: Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

Это очередная импровизация талантливого актера из легендарной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Одна из самых смешных сцен фильма — рыбалка Андрея Миронова с Юрием Никулиным при подводном участии Анатолия Папанова.

Сложный эпизод снимали в несколько дублей, пока замерзший и озлобленный актер не высунулся из воды и не заорал на оператора — «Идиот!». Это восклицание было случайно отснято и так понравилось Гайдаю, что он вставил его в фильм. Кстати, в исполнении Папанова это незамысловатое ругательство прозвучало так выразительно, что тоже пошло в народ.

«Законник» и «чудесный человек»

Одна из самых лучших ролей Анатолия Папанова — в военной драме «Белорусский вокзал». Актеру фактически ничего не пришлось играть, так как он прошел войну и знал об ее ужасах.

По сценарию фильма его герой — бывший фронтовик, честный и принципиальный бухгалтер, который из-за своей честности кажется окружающим консервативным. Эта роль стала знаковой в творчестве Папанова, который был больше известен массовому зрителю, как комик. После выхода картины на широкие экраны актер получил письмо от одной женщины, которая призналась, что герой Папанова — копия ее родного отца, который тоже был настолько прямолинейным и честным бухгалтером, что получил прозвища «законник» и «чудесный человек».

Не любил Волка

Анатолий Папанов подарил свой великолепный голос Волку-хулигану из легендарного мультсериала «Ну, погоди!». Хотя в мультфильме Волк почти не разговаривает и лишь издает междометия, восклицания, а в финале произносит свою коронную фразу «Ну, Заяц, погоди!», тем не менее, эта анимационная роль надолго прилипла к звездному актеру.

Однако сам Папанов недолюбливал этого персонажа и однажды даже в сердцах заявил, что все его роли съел Волк.

Лошадиное лицо с умными глазами

Анатолий Папанов. Фото: Кадр из к/ф «Живые и мертвые», реж. Александр Столпер, 1963 г.

Одна из самых знаковых ролей Папанова — генерал Серпилин в военной драме «Живые и мертвые». Однако от этой роли актер долго отказывался, хотя его рекомендовал сам автор знаменитой трилогии — Константин Симонов.

Но Папанов не понимал, почему ему доверяют этого ключевого персонажа, пока жена, наконец, не уговорила его уступить. Актер прочитал роман и заявил, что понял причину настойчивости режиссера. У книжного Серпилина — лошадиное лицо с умными глазами, которое, по мнению Папанова, совпадало с его внешностью.

Прятал «Волгу» и дочь

Несмотря на свой звездный статус, Анатолий Папанов был чрезвычайно скромным и стеснительным человеком. Так, он не решался подъезжать к театру на своей «Волге», а нарочно оставлял ее за углом здания, чтобы машину не увидели коллеги.

Своим близким Папанов объяснил, что ему неудобно демонстрировать машину перед актрисами, которые бедно одеваются. Актер не решался играть вместе с дочерью, так как опасался сплетен, что он по блату ввел ее в спектакль.

«Андрюша в шоколаде»

Зрители обожали дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова. Вместе они снялись в комедиях «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», много играли в спектаклях. Многие зрители были уверены, что они дружили, однако это не так.

Более того, Папанов поначалу обижался, что молодому Миронову, «который и так в шоколаде», достаются лучшие роли, а он, прослуживший в театре много лет, вынужден ждать предложений. Но через некоторое время он изменил свое мнение и не раз заявлял журналистам, что счастлив работать с талантливым актером Андреем Мироновым.

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