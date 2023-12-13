Российские военные получили от «Ростеха» новую партию бронетехники

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

«Ростех» отгрузил военным РФ финальную партию БМП-3 и десантных БТР-МДМ

Российские военные получили от «Ростеха» новую партию бронетехники

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

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Каждая поставленная боевая машина пехоты оснащена бронеэкранами.

Минобороны России получило по госконтрактам 2023 года финальную партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ от «Курганмашзавода». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ «Курганмашзавод» закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем «Бережок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что каждая БМП-3 оснащена противокумулятивными решетками и бронеэкранами.

После отгрузки финальной партии боевых машин пехоты предприятие продолжит их выпускать в рамках обязательств по допобъемам, добавил исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске.

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