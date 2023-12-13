Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки в виде беговой дорожки

Мэр города Троицк, расположенного в Челябинской области, был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, весной 2020 года глава коммерческой организации вручил градоначальнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей с помощью посредника с целью получения разрешения на строительство нежилого здания с последующим вводом его в эксплуатацию. От администрации Троицка он ожидал содействия в период строительства, в том числе при заключении документов.

В региональном управлении СК были возбуждены сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, наказания за которые предусмотрены статьями о даче взятки, ее получении, а также посредничестве во взяточничестве.

Мэр Троицка был задержан и допрошен. Сейчас решается вопрос, какая мера пресечения будет ему избрана. В СК также отметили, что беговая дорожка была изъята. Обыски в служебных помещениях продолжаются.

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