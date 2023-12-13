Участники семи незаконных формирований из Польши готовят теракты и захват объектов на территории Белоруссии. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — приводит его слова издание Белта.

Как отметил Тертель, самая агрессивная группировка под руководством ранее сбежавшего за границу гражданина Белоруссии Асадулаева, скрывающегося под псевдонимом «Шляхич», сейчас проводит тренировки в Белостоке.

Глава КГБ отметил, что госструктуре удалось установить личности польских кураторов этих хоругвей. Он подчеркнул, что их деятельность недопустима. Он предостерег спецслужбы Польши, Украины и стран Прибалтики, «чтобы это оружие не повернулось против них». Он считает, что иностранных коллег может постичь судьба террористической группировки ИГИЛ*, история взаимоотношений с Вашингтоном которой всем известна.

Тертерь напомнил, что Вторая мировая война началась с провокаций немцев, которые использовали польскую форму. По его словам, в КГБ Белоруссии уже получали сообщения о намерении участников незаконных формирований использовать «методы 1939 года».

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве грозит от 16 до 25 лет колонии.

* — группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года