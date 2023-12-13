В Белоруссии заявили о подготовке терактов незаконными формированиями Польши

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83 0

В КГБ рассказали о подготовке преступных действий со стороны соседнего государства.

В Белоруссии заявили о подготовке терактов незаконными формированиями Польши

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Участники семи незаконных формирований из Польши готовят теракты и захват объектов на территории Белоруссии. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — приводит его слова издание Белта.

Как отметил Тертель, самая агрессивная группировка под руководством ранее сбежавшего за границу гражданина Белоруссии Асадулаева, скрывающегося под псевдонимом «Шляхич», сейчас проводит тренировки в Белостоке.

Глава КГБ отметил, что госструктуре удалось установить личности польских кураторов этих хоругвей. Он подчеркнул, что их деятельность недопустима. Он предостерег спецслужбы Польши, Украины и стран Прибалтики, «чтобы это оружие не повернулось против них». Он считает, что иностранных коллег может постичь судьба террористической группировки ИГИЛ*, история взаимоотношений с Вашингтоном которой всем известна.

Тертерь напомнил, что Вторая мировая война началась с провокаций немцев, которые использовали польскую форму. По его словам, в КГБ Белоруссии уже получали сообщения о намерении участников незаконных формирований использовать «методы 1939 года».

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве грозит от 16 до 25 лет колонии.

* — группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

14:14
Белоруссия начала внезапную проверку дежурных сил ПВО
14:13
Долгожданное открытие: аэропорт Краснодара готов возобновить работу
14:02
«Позиция национального лидера»: поведет ли за собой Виктор Орбан новый Евросоюз
13:57
Украина попадет в НАТО и ЕС «по кусочкам»
13:45
При живой девушке: Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей
13:30
Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16% годовых

Сейчас читают

«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам