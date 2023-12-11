Обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве грозит от 16 до 25 лет колонии

Государственный обвинитель запросил у суда приговорить шестерых членов ИГ* к срокам от 16 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда.

В инстанции начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении фигурантов. Их подозревают в организации попытки подрыва здания ФСБ в Москве. Следствие отмечает, что после подрыва они были намерены расстреливать прохожих и находящихся в приемной здания на Лубянке, а также атаковать ближайшие дома с помощью ручных гранат.

Таким образом, после сложения наказаний гособвинитель запросил 25 лет лишения свободы и штраф размером 900 тысяч рублей для Манучехра Буриева, для Самандара Тошмуродова — 24 года заключения с таким же штрафом. Для Гаджимурада Гасаналиева — 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей, а для Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева — по 18 лет заключения со штрафами по 500 тысяч рублей. Для Раджабали Буриева сторона обвинения запросила 16 лет заключения и штраф 500 тысяч рублей.

Отмечается, что прокурор запросил поместить фигурантов на первые четыре-пять лет в тюрьму, а для отбывания оставшегося срока — направить их в колонии строгого режима. Сторона обвинения также просит конфисковать личные телефоны обвиняемых и ликвидировать компоненты для изготовления взрывчатого вещества, изъятые у них.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель убийства депутата Старовойтовой попросил о досрочном освобождении.

* — группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года