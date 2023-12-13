Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Гладков: три человека пострадали при подрыве машины на мине под Белгородом

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава региона привел подробности происшествия.

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — написал он.

Так, у одного из пострадавших в результате инцидента частичная ампутация нижних конечностей, у второго диагностирована черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще одного пострадавшего доставили с сотрясением мозга в Краснояружскую центральную районную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью российские силы смогли сбить украинскую ракету «Точка-У».

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