МО РФ: над Белгородской областью сбита украинская ракета «Точка-У»
Она была уничтожена благодаря работы системы противовоздушной обороны (ПВО).
Фото: © РИА Новости
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Над Белгородской областью сбита украинская ракета «Точка-У» в районе 5 утра по московскому времени. Она была уничтожена благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России.
Войска Украины часто используют ракетный комплекс «Точка-У» для стрельбы по мирным гражданам. На вооружении Советского Союза стояли специальные комплексы. Несколько осталось в распоряжении ВСУ.
На вооружении ВС России стоят новые ракеты. Их характеристики превосходят те, что есть на территории Украины.
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