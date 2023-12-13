Дмитрий Песков рассказал, сколько спит Владимир Путин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 283 0

Песков: Владимир Путин спит мало

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Большая пресс-конференция президента состоится уже завтра.

Дмитрий Песков рассказал, сколько спит Владимир Путин эксклюзивно корреспонденту «Известий» Кириллу Воробьеву. Большая пресс-конференция президента России состоится уже завтра. Мероприятие масштабное — количество обращений граждан приближается к двум миллионам.

«Спит он, конечно же, мало, и в ходе международных поездок, и в ходе внутренних по стране, он часто жертвует сном ради рабочей программы. Это очевидно, иногда в сутки спит буквально по несколько часов», — рассказал Песков.

Официальный представитель Кремля сообщил, что безусловно приходится жертвовать сном, потому что российский лидер очень внимательно смотрит обращения и готовится к прямой линии.

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