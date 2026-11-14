Песков объяснил, почему Путин помиловал Лерчек

Песков: Путин принял решение помиловать Лерчек из соображений гуманности

Президент России Владимир Путин принял решение помиловать блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, исключительно из соображений гуманности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — сказал Песков

По его словам, президент учитывал тяжелое заболевание блогера и наличие у нее несовершеннолетних детей.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что действия Чекалиной нанесли государству значительный экономический ущерб.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети», — пояснил Песков.

Он также отметил, что известность блогера и общественный резонанс вокруг ее дела не стали определяющими факторами при принятии решения.

Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной 14 ноября. Блогера освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы. О том, что она направила соответствующее прошение, стало известно 12 ноября.

Ранее Лерчек осудили по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Суд назначил блогеру пять лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 765 миллионов рублей.

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