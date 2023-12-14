Важные траты: глава Минфина рассказал о финансировании новых проектов

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Силуанов: темпы строительства дорог и жилья в России не остановятся

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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На новые инициативы власти выделят около четырех триллионов рублей.

Темпы строительства дорог и жилья в России не станут меньше, а тем более не остановятся. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, на новые инфраструктурные и технологические проекты власти выделят около четырех триллионов рублей. Министр также рассказал о курсе валют. В трехлетнем бюджете по плану заложены 90 рублей за доллар.

«Вы знаете, мы не используем курс для того, чтобы пополнить бюджет, это априори, мы руководствуемся теми прогнозами, значениями курса, которые заложили при подготовке бюджета и курс плавающий, чуть послабже, чуть покрепче, для нас главное, чтобы я несколько раз высказывался уже, чтобы было предсказуемо просто», — объяснил Силуанов.

Полное интервью министра финансов читайте в ближайшем выпуске газеты «Известия», оно уже опубликовано и на сайте.

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