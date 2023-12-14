Нежно и вкусно: простой новогодний рецепт чизкейка на Новый год

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Угощение будет готово всего через 15 минут.

Нежно и вкусно: простой новогодний рецепт чизкейка на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Allen Eyestone

Если вы не умеете печь, но хотите порадовать свою семью вкусным десертом на Новый год, то есть прекрасный выход из ситуации — нежный чизкейк. Он готовится без выпечки всего за 15 минут. Сложность абсолютно минимальная, а хорошее настроение всей семье обеспечено.

Вам понадобятся некоторые ингредиенты:

  • 300 граммов мягкого сливочного сыра типа «Филадельфия»;
  • три столовых ложки сахара для глазури;
  • печенье по типу «Юбилейного»;
  • лаймовая цедра и сок;
  • 180 граммов замороженных ягод (любых).

Для начала мелко раскрошите печенье. Взбейте мягкий сливочный сыр «Филадельфия» с цедрой лайма и двумя столовыми ложками сахарной пудры, добиваясь полной однородности смеси.

Затем возьмите 180 граммов замороженных ягод, разморозьте их и смешайте с одной столовой ложкой сахарной пудры и соком лайма.

На дно двух десертных бокалов выложите ягодную смесь, затем смесь из сливочного сыра и, наконец, посыпать печеньем. Украсьте целыми ягодами. Другой вариант: печенье на дно, следом смесь из сливочного сыра и ягоды.

И наконец оставьте в холодильнике ваш чизкейк на пару часов, а затем подавайте к столу.

-12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

5:28
Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве
5:13
Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто
5:13
Нежно и вкусно: простой новогодний рецепт чизкейка на Новый год
4:55
Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО
4:38
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год
4:37
«Увела чужого мужа и поплатилась за это»: как сейчас живет Мария Аронова

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам