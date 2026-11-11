«Заморские яства»: россияне стали чаще покупать салаты из необычных ингредиентов

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 24 0

Спрос на готовую еду в стране продолжает расти: покупатели все чаще выбирают более необычные блюда, позволяя себе гастрономические эксперименты.

Россияне чаще стали покупать необычные салаты в магазинах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

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URA.RU: россияне стали чаще покупать салаты из необычных ингредиентов

В России меняются предпочтения покупателей готовой еды: помимо привычных «Цезаря» и «Мимозы», все большую популярность приобретают салаты из морских водорослей. В отдельных торговых сетях спрос на такие блюда увеличился на 59%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Ассоциацию производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ).

Интерес к готовым блюдам в целом тоже растет. В первом полугодии 2026 года продажи такой продукции в России увеличились на 15%. Среди наиболее востребованных позиций оказались «Цезарь», салаты с морской капустой и «Мимоза» с неркой.

Президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков объяснил, почему покупатели выбирают разные блюда:

«„Цезарь» подходит для повседневного питания, а салаты из морских водорослей отвечают интересу покупателей к разнообразию рациона», — отметил Беляков.

По данным одной из торговых сетей, с начала 2026 года продажи отдельных салатов изменились следующим образом:

  • «Цезарь» стал покупать чаще на 33%.
  • Продажи «Мимозы» выросли на 4%.
  • «Сельдь под шубой» и салат «Чука» прибавили по 3%.
  • Спрос на морскую капусту увеличился на 13%.

В другой торговой сети зафиксировали еще более заметный интерес к экстравагантным яствам: продажи салатов из морских водорослей подскочили на 59%, а «Мимозы» с неркой — на 10%. При этом «Сельдь под шубой» стала пользоваться меньшим спросом: ее продажи сократились на 7%.

Особенно впечатляющие показатели оказались у одного из производителей готовой еды. Там продажи «Цезаря с курицей» выросли сразу на 221%, а «Сельди под шубой» — на 108%. В то же время «Мимозу» стали покупать на 68% реже.

Но приведенные цифры отражают динамику отдельных компаний АППГЕ и не распространяются на рынок в целом. Торговые сети считают количество проданных упаковок, а производители — вес продукции в килограммах.

Сергей Беляков объяснил разницу в показателях изменениями покупательских привычек, расширением ассортимента и появлением новых каналов продаж. Поэтому для определения настоящих лидеров рынка важно учитывать не только скорость роста продаж, но и их общий объем.

Интерес к салатам подогревает приближение новогодних праздников. По расчетам программы лояльности «Х5 Клуб», в 2026 году приготовить четыре порции оливье можно за 138 рублей, селедки под шубой — за 275 рублей, а крабового салата — за 279 рублей. 

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