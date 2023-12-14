И смех, и грех: генерал США захохотал после просьбы Киева поставить F-16

WP: экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся от просьбы Киева поставить F-16
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix
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Из-за утечки данных, благодаря которой стало известно об этом разговоре, руководство Штатов пришло в ярость.
Американский генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на запрос главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного передать партию американских истребителей F-16 в пользование киевской армии. Этой информацией поделилась газета The Washington Post после беседы с одним из местных чиновников.
В начале весны в Discord случилась масштабная утечка данных — ряд засекреченных документов Штатов по украинскому конфликту просочились в сеть. Среди прочего слив включал никогда ранее не публиковавшиеся оценочные цифры потерь киевского режима.
Из-за утечки данных, благодаря которой стало известно об этих вещах, руководство Штатов пришло в ярость, судя по информации издания.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.
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