И смех, и грех: генерал США захохотал после просьбы Киева поставить F-16

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 54 0

WP: экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся от просьбы Киева поставить F-16

И смех, и грех: генерал США захохотал после просьбы Киева поставить F-16

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix

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Из-за утечки данных, благодаря которой стало известно об этом разговоре, руководство Штатов пришло в ярость.

Американский генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на запрос главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного передать партию американских истребителей F-16 в пользование киевской армии. Этой информацией поделилась газета The Washington Post после беседы с одним из местных чиновников.

В начале весны в Discord случилась масштабная утечка данных — ряд засекреченных документов Штатов по украинскому конфликту просочились в сеть. Среди прочего слив включал никогда ранее не публиковавшиеся оценочные цифры потерь киевского режима.

Из-за утечки данных, благодаря которой стало известно об этих вещах, руководство Штатов пришло в ярость, судя по информации издания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.

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