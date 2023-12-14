Против Байдена: Конгресс США одобрил продолжение расследования по импичменту
Конгресс США одобрил продолжение расследования по импичменту Байдена
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru
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Сам президент называет обвинения политизированными.
Нижняя палата американского Конгресса сегодня одобрила резолюцию о дальнейшем расследовании по импичменту президента Джо Байдена. Спикер-республиканец Майк Джонсон сразу после голосования заявил, что основанием являются документы и показания свидетелей.
Они указывают на то, что семья Байдена получила миллионы долларов от иностранцев. А сам президент — лично общался с людьми, которые вели совместный бизнес с его сыном Хантером. Сам хозяин Белого дома назвал расследование — «безосновательным политическим трюком».
Как подчеркнул Байден, он каждое утро просыпается с мыслями, что сделать, чтобы улучшить жизнь американцев. И как усилить безопасность Соединенных Штатов в этом тревожном мире. В то время, как его оппоненты в Конгрессе лишь тратят время на атаки, основанные на лжи.
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