Скончался один из «отцов» советского цветного телевидения Абрам Шендерович

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 50 0

В возрасте 96 лет умер один из создателей цветного ТВ в СССР Абрам Шендерович

Скончался один из «отцов» советского цветного телевидения Абрам Шендерович

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Кончину подтвердил куратор и близкий друг изобретателя.

В возрасте 96 лет скончался Абрам Мовшевич, один из создателей цветного телевидения в СССР. Об этом 5-tv.ru сообщил его куратор и близкий друг — адвокат Константин Андреев.

Как он говорил ранее, Абрам Шендерович — «удивительный человек». В 1941 году он чудом смог выбраться из Симферополя. По словам Константина, его подопечный яляется одним из «отцов» Советского цветного телевидения. Также Абрам Мовшевич отвечал за работу ТВ в кабинете Леонида Ильича Брежнева.

Личный архив Константина Андреева / ВКонтакте / Константин Андреев

Комментировать уход из жизни своего близкого друга Константин Андреев не стал. Как поделился адвокат, на данный момент необходимо решить большое количество организационных вопросов. Он пообещал, что чуть позже более подробно расскажет о жизни Абрам Шендеровича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.

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