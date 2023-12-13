Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 304 0

В конце декабря ему должен был исполниться 71 год.

Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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В возрасте 70 лет скончался генеральный директор Российский национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уточняется, что Гронский умер сегодня утром, 13 декабря. Известно, что последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Какой именно — не уточняется.

Должность гендиректора РНБ он занимал с января 2021 года.

Владимир Гронский в 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, после чего начал свою профессиональную деятельность в качестве референта городского комитета молодежных организаций.

Известно также, что с мая 2013 года Гронский занимал должность директора Санкт-Петербургского государственного мемориального музея А. В. Суворова.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер.

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