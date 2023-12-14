«Очень трудно заменить»: что известно о тайном романе Кейт Миддлтон

Перед женитьбой пара расставалась на несколько месяцев.

Одной из самых известных и звездных пар, несомненно, являются Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они женаты уже 12 лет, однако, как сообщило издание Express, в их отношениях не всегда все было гладко.

Оказалось, что однажды принц чуть не потерял свою возлюбленную навсегда. Ни для кого не секрет, что пара на время расставалась.

Но, на самом деле, все было гораздо серьезнее обычного разрыва. Сообщается, что во время их паузы в отношениях Миддлтон начала встречаться с Генри Ропнером, популярным в светских кругах миллионером.

Он был настроен весьма серьезно. Однако принц достаточно быстро понял, что никем не сможет заменить свою любимую и поспешил примириться с ней, торжественно пообещав, что сделает ей предложение.

«Я не сомневаюсь, что Уильяму было очень трудно заменить Кейт», — подчеркнул эксперт по королевской семье Ричард Комптон Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Кейт Миддлтон отказался снимать корону.