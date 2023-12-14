Всех обманул? Появились первые детали о новом фильме Ларса фон Триера

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

World of Reel: Ларс фон Триер работает над новым фильмом

Всех обманул? Появились первые детали о новом фильме Ларса фон Триера

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Rex

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Датский режиссер Ларс фон Триер работает над новым фильмом, несмотря на заявление об уходе из кино. Об этом сообщил портал World of Reel.

Кинодеятель говорил, что собирается взять «перерыв» в своей творческой деятельности. Однако, как сообщает издание, на данный момент режиссер трудится над новым проектом.

Детали о фильме в настоящее время не раскрываются. Работа над сценарием картины близка к завершению и, возможно, в следующем году, фон Триер уже приступит к съемкам.

Последний полнометражный фильм режиссера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году, а в 2022-м свет увидел телесериал «Королевство. Исход». В том же году у фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона, что стало большим шоком для фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелое детство, как у Тима Бертона, может породить гения.

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