В пекинском метро во время движения расцепились вагоны, есть пострадавшие

В пекинском метрополитене во время движения на участке линии «Чанпин» произошло разъединение вагонов пассажирского состава. Пострадали более 30 человек, сообщает транспортный комитет столицы КНР.

Уточняется, что авария произошла в 18:57 по местному времени (13:57 по московскому. — Прим. ред.). Разъединение случилось в тоннеле между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань».

О погибших не сообщалось.

На место были направлены спасатели и медработники. Они в кратчайшие сроки провели работу по спасению пострадавших и отправили раненых в больницы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что поезда столкнулись на южном участке салатовой ветки метро Москвы. В результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист.