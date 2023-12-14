В пекинском метро во время движения расцепились вагоны, есть пострадавшие

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Погибших, к счастью, удалось избежать.

В пекинском метро во время движения расцепились вагоны, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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В пекинском метрополитене во время движения на участке линии «Чанпин» произошло разъединение вагонов пассажирского состава. Пострадали более 30 человек, сообщает транспортный комитет столицы КНР.

Уточняется, что авария произошла в 18:57 по местному времени (13:57 по московскому. — Прим. ред.). Разъединение случилось в тоннеле между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань».

О погибших не сообщалось.

На место были направлены спасатели и медработники. Они в кратчайшие сроки провели работу по спасению пострадавших и отправили раненых в больницы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что поезда столкнулись на южном участке салатовой ветки метро Москвы. В результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист.

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