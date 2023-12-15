Лучевое излучение смертельно для них? Кому категорически нельзя делать рентген

И как часто можно делать эту процедуру?

Несмотря на всеобщие опасения в связи с лучевым излучением, рентген-исследование не представляет собой опасности, однако есть определенные группы лиц, кому эта процедура не рекомендуется. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

По его словам, рентген нельзя делать беременным женщинам и детям до 14 лет. Если процедура жизненно необходима, рекомендации должен давать лечащий врач.

«Стоит иметь в виду возможность выполнения данного исследования с внутривенным контрастированием. Пусть такие исследования выполняются сегодня редко, но все же с ними можно столкнуться», — добавил Романов.

Такой способ может быть вредным для людей, имеющих повышенную чувствительность к препаратам йода, тяжелые заболевания почек и печени, щитовидной железы, сахарный диабет и активную форму туберкулеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому смертельно опасно делать МРТ.