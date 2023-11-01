Инородные тела и беременность: кому смертельно опасно делать МРТ

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 18 0

Рентгенолог Федотов: МРТ противопоказана при наличии ферромагнитных имплантов

Инородные тела и беременность: кому смертельно опасно делать МРТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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При посещении клиники следует учитывать ряд важных нюансов.

МРТ — современный и высокоточный метод исследования, который активно используется в медицине. Он является достаточно безопасным, но при этом есть и определенные противопоказания, рассказал изданию aif.ru врач-рентгенолог Иван Федотов.

Отмечается, что перед врачами стоят три главные задачи при МРТ-исследовании. Среди них — не навредить пациенту, если у него имеются противопоказания, не отказать в процедуре из-за «лжепротивопоказаний», и выяснить, насколько затруднена визуализация ортопедическими имплантами и попытаться преодолеть эти проблемы.

При определении соответствия импланта требованиям безопасности медики обычно основываются на таких официальных документах, как выписка из медучреждения с описанием техники постановки, данными о материале и изготовителе. Это важно, так как имеется ряд рисков в момент медицинской процедуры при наличии противопоказаний.

Риски при проведении МРТ

Сильное магнитное поле — ферромагнитные компоненты смещаются под его воздействием, вместе с тем возможны неполадки в работе электроприборов. Градиентные — намного слабее постоянного поля, но из-за их непрерывно повторяющегося включения и выключения возможно формирование локальных токов в исследуемой области.

Пульсирующие радиочастотные поля — термогенный эффект. При нем часть энергии адсорбируется тканями и металлическими имплантами, что способствует выделению тепла.

В каких случаях процедура МРТ может быть опасной

По словам Федотова, в основном настороженность вызывают следующие варианты:

  • Постоянные водители ритма, имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов. Проведение МРТ таким пациентам возможно лишь в крупных кардиологических центрах с большим опытом применения данного метода диагностики.
  • Кохлеарные импланты — некоторые из них совместимы с МРТ, нужно внимательно изучать паспорт изделия для исключения противопоказаний.
  • Беременность — возможно выполнение процедуры исключительно по показаниям. На данный момент нет клинического подтверждения патологического воздействия МРТ на плод и беременную пациентку.
  • Клипсы сосудов — процедура безопасна, если клипсы сделаны из неферромагнитного материала и установлены внутричерепные клипсы. Однако требуется направление от нейрохирурга.
  • Инородные тела — при возникновении сомнения в присутствии или локализации инородных металлических тел пациентам рекомендуют рентген для их выявления. Их смещение или нагревание способно повредить жизненно важные системы, в частности, нервы и сосуды, расположенные вблизи.
  • Системы мониторинга гемодинамики и ее поддержки — при отсутствии электропроводящих компонентов в структуре системы проведение МРТ безопасно.
  • Коронарные и периферические стенты — их большая часть имеет неферромагнитный состав и безопасна при МРТ.
  • Протезы клапанов сердца, кольца аннулопластики и окклюдеры сердечных дефектов — магнитно-резонансная томография не нанесет вред.
  • Кава-фильтры и внутриматочные контрацептивы не является противопоказанием для МРТ.

Особые указания от врача-рентгенолога

Неферромагнитные материалы (не основанные на железе), в том числе алюминий, медь, латунь, под воздействием электромагнитных излучений не приводят к разрушению окружающих мягких тканей и не могут быть смещены. Но в период восстановления после имплантации нужно отложить проведение МРТ, так как при исследовании присутствуют механические вибрации, что приводит к неприятными ощущениями и смещению фрагментов.

«Напротив, металлические устройства и фрагменты нарушают однородность магнитного поля, из-за чего появляются „металлические артефакты“ магнитной восприимчивости, при наличии неферромагнитных материалов этот эффект выражен намного слабее, но также приводит либо к затрудненной визуализации, либо к абсолютной невозможности оценки состояния тканей», — объяснил специалист.

Конечное решение об МРТ-исследовании в каждом конкретном случае принимает врач. При наличии противопоказаний подбираются альтернативные методы замены, которые позволят поставить диагноз с не меньшей точностью.

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