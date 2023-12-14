Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту вопросы

По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту Владимиру Путина во время прямой линии вопросы. Эту информацию сообщили агентству ТАСС в СК РФ.
По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка. Так же председатель СК РФ поручил некоторым руководителям следственных управлений регионов подготовить доклады по Республике Крым, Севастополю и Волгоградской с Ивановской областям.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин подвел итоги 2023 года.
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