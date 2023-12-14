Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту вопросы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка.

Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту вопросы

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту Владимиру Путина во время прямой линии вопросы. Эту информацию сообщили агентству ТАСС в СК РФ.

По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка. Так же председатель СК РФ поручил некоторым руководителям следственных управлений регионов подготовить доклады по Республике Крым, Севастополю и Волгоградской с Ивановской областям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин подвел итоги 2023 года.

-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

23:42
Неожиданные исследования: в России придумали препарат от старости
23:21
Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту вопросы
23:00
Переобулись? Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины
22:39
Новый год в кругу семьи: Елене Блиновской продлили домашний арест
22:18
«Женщина вне возраста»: Эвелина Бледанс омолодилась в элитной клинике
21:57
Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ

Сейчас читают

Беда настигла вернувшуюся в Россию Орбакайте прямо на сцене
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
«Какие-то новые эмоции»: Анну Пескову заряжают путешествия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам