Американцы отреагировали на слова Путина о конце «халявы» для Украины

Конгрессмен Хойер оценил заявление Путина о конце «халявы» для Украины
Фото: www.globallookpress.com / Alex Edelman
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Конгресс США все еще не хочет поддерживать законопроект об обеспечении Киева очередной помощью.
Один из конгрессменов США Стени Хойер прокомментировал слова Владимира Путина о конце «халявы» для украинских властей. РИА Новости поделились его цитатой.
Он раскритиковал нежелание остальных конгрессменов одобрять обеспечение Украины очередной помощью. По его мнению, именно из-за этого российский президент считает, что Запад сомневается в поддержке киевского режима.
«Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», — заявил Хойер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Франции рассказали о грандиозном фиаско Зеленского в США.
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