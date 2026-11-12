Уиткофф передаст Зеленскому итоги переговоров с Путиным

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 54 0

Американский спецпосланник рассказал о следующем этапе дипломатических контактов после встречи в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф намерен проинформировать Владимира Зеленского о результатах сегодняшней беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский представитель заявил непосредственно во время переговоров в Кремле.

«Мы передадим господину Зеленскому-то, какие результаты нам удалось получить в рамках сегодняшней встречи», — сообщил Уиткофф.

Вместе с ним в Москву прибыл Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Американские представители приехали после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, которые состоялись 10 и 11 ноября.

Одной из центральных тем тех переговоров стала архитектура европейской безопасности. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встреч стороны также договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными.

Уиткофф и Кушнер планировали обсудить с Путиным предложения, согласованные американской стороной с Киевом и европейскими партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

17:44
«Роды прошли успешно»: Алика Смехова высказалась о своей беременности
17:41
Пять человек погибли в результате стрельбы вблизи Белого дома
17:32
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
17:30
Гуманитарная миссия и вечный мир: о чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер
17:25
«Другой мальчик»: погибшему Соседову нашли замену
17:22
Основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора компании

Сейчас читают

«А ты откуда взял?» — Путин сравнил европейцев с героем анекдота
Годится в матери? Звезда «Руки вверх!» содержит беременную жену старше себя
«Зловредный человек!» — Ефремова необычно поздравили с 63-летием
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео