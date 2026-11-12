Уиткофф передаст Зеленскому итоги переговоров с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф намерен проинформировать Владимира Зеленского о результатах сегодняшней беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский представитель заявил непосредственно во время переговоров в Кремле.

«Мы передадим господину Зеленскому-то, какие результаты нам удалось получить в рамках сегодняшней встречи», — сообщил Уиткофф.

Вместе с ним в Москву прибыл Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Американские представители приехали после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, которые состоялись 10 и 11 ноября.

Одной из центральных тем тех переговоров стала архитектура европейской безопасности. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встреч стороны также договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными.

Уиткофф и Кушнер планировали обсудить с Путиным предложения, согласованные американской стороной с Киевом и европейскими партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.