В Челябинске лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Недавно в Москве впервые вынесли решение о лишении гражданства РФ за преступления. Такое право полиция получила после принятия нового закона.

В Челябинске лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Двоих мужчин лишили гражданства Российской Федерации за уклонение от воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД по Челябинской области.

Полиция приняла решение изъять российские паспорта у мужчин в возрасте 21 года и 24 лет. Уточняется, что гражданство они приобрели после того, как приехали в Россию из ближнего зарубежья. Однако после получения паспортов не встали на воинский учет и предоставили ложные сведения.

В результате суд принял решение лишить молодых людей гражданства, на что они подали апелляционную жалобу. Однако инстанция ее отклонила и оставила решение без изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицией впервые было принято решение о прекращение гражданства РФ за преступление. Двое приезжих были лишены недавно полученного российского гражданства за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Паспорта были у них изъяты в соответствии с новым законом о гражданстве. Он вступил в силу 26 октября и позволяет лишать гражданства совершивших преступление.

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