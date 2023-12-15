В Челябинске лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет

Двоих мужчин лишили гражданства Российской Федерации за уклонение от воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД по Челябинской области.

Полиция приняла решение изъять российские паспорта у мужчин в возрасте 21 года и 24 лет. Уточняется, что гражданство они приобрели после того, как приехали в Россию из ближнего зарубежья. Однако после получения паспортов не встали на воинский учет и предоставили ложные сведения.

В результате суд принял решение лишить молодых людей гражданства, на что они подали апелляционную жалобу. Однако инстанция ее отклонила и оставила решение без изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицией впервые было принято решение о прекращение гражданства РФ за преступление. Двое приезжих были лишены недавно полученного российского гражданства за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Паспорта были у них изъяты в соответствии с новым законом о гражданстве. Он вступил в силу 26 октября и позволяет лишать гражданства совершивших преступление.