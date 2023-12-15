При живой девушке: Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 45 0

Киркоров вручил блогеру Margо колье за восемь миллионов рублей

При живой девушке: Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Поводом для торжества стала презентация проекта артистки.

Народный артист России Филипп Киркоров посетил мероприятие блогера и певицы Маргариты Овсянниковой (Margo), вручив ей там колье за восемь миллионов рублей. Артистка в одном из столичных ресторанов организовала званый вечер, на котором презентовала свой проект под названием «Wow, чудеса!», сообщает издание KP.RU.

На вечеринке собрались самые разные знаменитости. Мероприятие посетили такие звезды, как певец Егор Крид, рэпер Тимати, актриса Эвелина Бледанс и другие.

Но, конечно, больше всего внимания привлек к себе Киркоров. Певец исполнил самые популярные хиты, а также торжественно вручил хозяйке вечера бриллиантовое колье, стоимость которого оценивается в восемь миллионов рублей.

В сеть уже просочились кадры, на которых поп-король надевает бесценный подарок, украшенный массивным камнем, на шею Овсянниковой. При этом блогер уже встречается с неким состоятельным мужчиной по имени Виталий.

Margo рассказала, что тот как раз и оплатил вечеринку. Однако денег на выступление Тимати давать не стал — и той «пришлось продать одну свою квартирку», чтобы рэпер спел.

Ранее 5-tv.ru писал про суть иска Киркорова против Любови Успенской.

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