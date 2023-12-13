«Много было чего сказано»: Добровинский раскрыл суть иска Киркорова против Успенской

Артистка назвала певца «женоненавистником». Сколько хочет взыскать музыкант за такое оскорбление?

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что его клиент народный артист России Филипп Киркоров подал иск против певицы Любови Успенской. Исполнительница назвала короля эстрады «женоненавистником», а он воспринял это за оскорбление. Звездный адвокат более подробно рассказал об этом деле сайту 5-tv.ru.

«Филипп Бедросович обращает конечно внимание на интервью, которые дают другие деятели шоу-бизнеса, тем более иностранные. Гражданка США Люба Успенская дала интервью даме, которую зовут Алена Жигалова. В котором наговорила каких-то вещей, которые Филиппу Бедросовичу явно не понравились. Типа он „женоненавистник, он весь фейк, он все врет“. Много было чего сказано», — заявил адвокат.

Добровинский подчеркнул, что обратился к лингвистам, которые подтвердили в письменном заключении, что слова певицы действительно являются оскорбительными.

В России такие слова попадают под статью «Защиты чести и достоинства». Киркоров требует десять миллионов рублей за моральный ущерб. Также адвокат и артист хотят получить два миллиона издержек, в которые входят услуги специалиста и экспертиза.

На официальном портале судов города Москвы опубликовали иск Киркорова. Дело уже находится на столе у судьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал о строгих запретах Хайдарова.