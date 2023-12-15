Работа пошла сразу: как регионы реагируют на обращения с прямой линии Путина

А вот проблемами, которые решить быстро не выйдет, уже заинтересовался Следственный комитет.

Во всех регионах страны сейчас активно решают проблемы, о которых россияне рассказали Владимиру Путину. Так, на Дальнем Востоке прямо с утра стартовала продажа авиабилетов по субсидированным тарифам.

Об этом главу государства попросили жители Магадана. По поручению президента, авиакомпании уже через несколько часов открыли продажи на следующий год.

Пока приобрести билет со скидкой можно на рейсы с января по сентябрь. А вот проблемами, которые решить так же быстро не выйдет, уже заинтересовался Следственный комитет.

Сотрудники ведомства выясняют, почему чиновники оставили жителей деревни в Ивановской области без водоснабжения, хутор в Волгоградской области — без транспортного сообщения, а спортивную школу в Крыму — с неотремонтированным залом, где занимаются дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе пришли в шок от прямой линии Путина.