Достижения Крыма представили на выставке «Россия»

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У гостей есть уникальная возможность совершить «путешествие» по региону.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Сегодня на выставке «Россия» целый день посвящен достижениям Крыма. И у гостей есть уникальная возможность совершить «путешествие» по региону.

Также можно узнать, как изменился полуостров почти за десять лет в составе России. В презентации принял участие глава республики Сергей Аксенов.

К нему, в том числе, обратились с вопросом о судьбе спортзала под Судаком, о котором крымские школьники рассказали накануне во время прямой линии с президентом.

«Я уже говорил, что планы были, за два месяца жители… предприниматели взялись за процесс. В 2024 году зал будет отремонтирован», — пообещал он.

Напомним, в ходе видеообращения президенту юные спортсмены рассказали, что стены в зале покрылись плесенью, окна выбиты, а внутри холоднее, чем на улице. При этом капремонт не проводился с момента постройки здания, то есть около 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей.

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