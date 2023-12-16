Стало известно, как пройдут похороны эмира Кувейта
Эмира Кувейта похоронят 17 декабря
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
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Траурную церемонию проведут только в присутствии семьи погибшего правителя.
Эмир Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха похоронят в воскресенье. Информацию об этом опубликовало информационное агентство Кувейта KUNA в соцсетях со ссылкой на сообщение офиса эмира.
«На церемонии похорон покойного эмира страны будут присутствовать только родственники», — говорится в сообщении.
Траурные молитвы пройдут в мечети Белал бин Рабах в воскресенье 17 декабря в 9:00 утра, похороны состоятся позже. В тот же день — в воскресенье — начнутся официальные трехдневные траурные мероприятия.
Известно также, что траур в стране объявлен на 40 дней. Флаги будут приспущены в знак траура по покойному эмиру в стране на тот же период.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта.
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