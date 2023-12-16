Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 50 0

Российский лидер отметил невероятные лидерские качества своего коллеги.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Фото: www.globallookpress.com / Noufal Ibrahim

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Телеграмма, направленная брату погибшего лидера, опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что скончавшийся эмир Кувейта пользовался авторитетом среди коллег в странах Ближнего Востока. Он отметил что правитель сделал многое для упрочения позиций страны на международной арене.

«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — говорится в сообщении российского президента.

Владимир Путин также передал соболезнования всем родным и близким погибшего эмира, а также народу Кувейта.

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