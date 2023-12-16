«Все делаю правильно»: как SHAMAN относится к критике

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

SHAMAN положительно относится к критике

«Все делаю правильно»: как SHAMAN относится к критике

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артист откровенно признался, что критика в адрес звезд сильно их стимулирует.

Автор и исполнитель SHAMAN не боится критики, а наоборот — положительно к ней относится. Об этом он рассказал в интервью парламентскому телеканалу.

«Мне нравится критика и так называемый, как сейчас модно говорят, хейт. И люди, которые выдумывают небылицы, люди, которые раздувают какие-то слухи, сплетни», — отметил артист.

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Исполнитель добавил, что чем больше критики, тем лучше для него.

«Это означает то, что вокруг моей персоны, признак внимания. Значит я все делаю правильно», — сказал SHAMAN.

И, наоборот, если артиста перестают критиковать, то значит, что что-то не так, заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров случайно стал покровителем SHAMAN и помог ему прославиться.

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