«Есть в нем что-то»: как Киркоров случайно стал покровителем SHAMAN и помог ему прославиться

В начале своего пути Ярослав Дронов получил поддержку поп-короля. Как это было?

Народный артист РФ Филипп Киркоров однажды случайно протежировал Ярослава Дронова, известного ныне как SHAMAN. В беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко певец, отвечая на ее вопрос, назвал Дронова очень талантливым артистом.

«Сегодня очень сложно выбрать, некоторые вырываются, вот как SHAMAN. Есть в нем что-то такое, я это говорил еще в 2010 году во времена „Фактора А“. Я просто мимо проходил, слышу — парень клево поет! Почему не берете?! Он к своему звездному пути шел почти десять лет, он искал себя после проекта и нашел», — сказал Киркоров.

Говоря о себе, исполнитель отметил, что за его плечами уже 35 лет музыки. Он просто жил, как ему нравилось, и даже не заметил, что музыка с ним на протяжении стольких лет.

SHAMAN и Филипп Киркоров поборются за звание «Певец года». Имена финалистов национальной музыкальной премии «Виктория — 2024» объявили на пресс-конференции 11 декабря.

Оба исполнителя в этом году являются самыми представленными во всех номинациях престижной премии. Конкуренцию за звание «Певца года» им составят Дима Билан, Максим Фадеев, Владимир Пресняков. У последнего уже есть золотая статуэтка «Виктории — 2022».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Пугачева мешала SHAMAN в карьере.