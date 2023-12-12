«Есть в нем что-то»: как Киркоров случайно стал покровителем SHAMAN и помог ему прославиться

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 367 0

Филипп Киркоров рассказал, что случайно помог SHAMAN в начале карьеры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В начале своего пути Ярослав Дронов получил поддержку поп-короля. Как это было?

Народный артист РФ Филипп Киркоров однажды случайно протежировал Ярослава Дронова, известного ныне как SHAMAN. В беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко певец, отвечая на ее вопрос, назвал Дронова очень талантливым артистом.

«Сегодня очень сложно выбрать, некоторые вырываются, вот как SHAMAN. Есть в нем что-то такое, я это говорил еще в 2010 году во времена „Фактора А“. Я просто мимо проходил, слышу — парень клево поет! Почему не берете?! Он к своему звездному пути шел почти десять лет, он искал себя после проекта и нашел», — сказал Киркоров.

Говоря о себе, исполнитель отметил, что за его плечами уже 35 лет музыки. Он просто жил, как ему нравилось, и даже не заметил, что музыка с ним на протяжении стольких лет.

SHAMAN и Филипп Киркоров поборются за звание «Певец года». Имена финалистов национальной музыкальной премии «Виктория — 2024» объявили на пресс-конференции 11 декабря.

Оба исполнителя в этом году являются самыми представленными во всех номинациях престижной премии. Конкуренцию за звание «Певца года» им составят Дима Билан, Максим Фадеев, Владимир Пресняков. У последнего уже есть золотая статуэтка «Виктории — 2022».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Пугачева мешала SHAMAN в карьере.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023

Последние новости

15:15
«Каждый год так люди гибнут»: как обезопасить себя в Новый год
15:12
Суд приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии за растрату 470 млн рублей
15:01
Мария Захарова об участии стран Африки в Совбезе ООН: «Россия говорит об этом постоянно»
14:58
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
14:45
Танкисты-трактористы: кого киевский режим кидает без подготовки на передовую
14:42
В обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам