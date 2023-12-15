И как отечественные знаменитости помогают военнослужащим РФ?

Российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, помогает, пожалуй, вся страна. И отечественные знаменитости не остаются в стороне: звезды шоу-бизнеса собирают для передовой гуманитарную помощь, закупают вооружение, приезжают с благотворительными концертами. Как российские артисты поддерживают ребят, защищающих Родину с оружием в руках, — в материале 5-tv.ru.

Григорий Лепс

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Народный артист России Григорий Лепс с самого начала СВО высказал свою четкую гражданскую позицию и полностью поддержал спецоперацию и военнослужащих России. Певец не единожды посещал города Донбасса, а также госпитали.

В декабре 2023-го Лепс встретился с участниками СВО в госпитале имени Мандрыка. Визит прошел в рамках акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира». Там знаменитый исполнитель выступил перед проходящими лечение и реабилитацию бойцами ВС РФ, а после пообщался с ними в палатах.

«Ребята, спасибо вам. Скорейшего выздоровления. Всех с наступающим Новым годом», — обратился Лепс к участникам СВО и медперсоналу.

Юлия Чичерина

Рубцов Андрей/ ТАСС; 5-tv.ru

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина — одна из тех российских звезд, кто приезжает в города Донбасса, начиная с 2014 года. Многие ее песни посвящены бойцам СВО, в том числе, жителям ЛНР и ДНР, которые вступили в ополчение еще девять лет назад.

Юлия Чичерина часто выступает с благотворительными концертами прямо на передовой. Например, в ноябре 2023-го певица поддержала бойцов Центрального военного округа. Импровизированной сценой ей послужила поляна под густыми кронами деревьев.

«У меня бывали дни, когда начинались с семи утра концерты. Военным пофиг, они готовы тебя слушать и в пять утра, и в два часа ночи. Им без разницы. Бывало, я начинала в семь утра и заканчивала глубокой ночью, восемь-десять концертов в день. У меня голос сипел, но в остальном нормально», — рассказала Чичерина.

SHAMAN



www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Российский исполнитель SHAMAN, получивший широкую популярность и всенародную любовь благодаря своим патриотическим песням, несколько раз приезжал в города Донбасса, выступая как на широкой сцене, так и в небольших ДК. Благотворительные концерты певца проходили в Луганске, Донецке и Мариуполе.

Кстати, во время выступления перед жителями Луганска артист решился на творческий эксперимент и записал тысячи голосов российских солдат и луганчан, и этот хор позже войдет в студийную запись новой песни артиста. Новый трек получил символичное название «Мы».

«Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить: „Я — русский“. И мы обязательно увидимся с ними еще!» — клятвенно пообещал SHAMAN.

Виктория Дайнеко

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Виктория Дайнеко признается, что выступления перед российскими военнослужащими даются ей нелегко с эмоциональной точки зрения. Исполнительница постоянно принимает участие в мероприятиях по поддержке ребят с СВО, делает это с большим желанием, стараясь передать свою энергию защитникам Родины. Но, по ее словам, перед этим нужно готовиться морально.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песен. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил. У меня получалось, но это было непросто. Потом я стала чуть уверенней», — поделилась знаменитость с корреспондентом 5-tv.ru после своего выступления в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве.

Лев Лещенко

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Культовый артист Лев Лещенко поддержал проведение СВО и выразил уверенность в том, что все ее цели будут достигнуты. Еще в 2014-м певец признавался, что переживает за Украину, ведь он видел, как националистически настроенные и откровенно фашистские массы заявляют о себе все громче. После госпереворота в Киеве Лещенко призывал не дать третьим силам и последователям Бандеры разделить два братских народа. Увы, чаяния артиста не были услышаны.

Одно из своих выступлений перед российскими военнослужащими Лев Лещенко провел в рамках масштабного марафона Агитбригады «Русского радио» в Наро-Фоминске 21 ноября 2023-го. Певец исполнил свои знаменитые хиты «Напиток счастья», «Любимый город» и, конечно, «Надежда».

«Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы», — уверен Лещенко.

Юта

www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Заслуженная артистка РФ Юта приезжает много раз была на Донбассе с благотворительными концертами, несколько ее композиций и даже целый альбом посвящены бойцам в зоне спецоперации. Она, как и Юлия Чичерина, приезжает в ЛНР и ДНР еще с 2014-го и часто выступает совсем рядом с линией соприкосновения.

При этом Юта не скрывает, что считает себя должной государству.

«Я в самом начале специальной военной операции объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно. Дети мои тоже получили огромное количество благ от государства, поэтому если вот это все сложить и посмотреть, сколько же я получила от страны, будут миллионы», — рассказала Юта автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Анна Семенович

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович после начала СВО, как и многие ее коллеги, высказала поддержку властям и военнослужащим РФ. Артистка объяснила свою позицию тем, что это — ее долг.

«Считаю, что долг артиста в такой ситуации поддерживать наших воинов, а также матерей, жен и сестер, которые потеряли своих близких мужчин. Я регулярно выступаю в Донбассе», — говорила Семенович в интервью с изданием KP.RU.

Так, Анна Семенович посещала с концертом военный госпиталь имени Бурденко.

«Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке — где мы только не были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем. Для нас это большая честь», — поделилась певица.

Лариса Долина

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Народная артистка РФ Лариса Долина называет ситуацию на Украине еще и личной болью, ведь считает своим родным городом Одессу. Ей запретили въезд в страну после того, как певица поддержала воссоединение Крыма с Россией, и теперь Долина не может даже посетить могилы родных, похороненных на кладбище в Одесской области. При этом, несмотря на все меры Киева, свою позицию она не изменила. А еще, в отличие от некоторых бывших звезд, Долина вслух говорила и о том, что помнит: состоялась как артистка и получила широкие возможности для реализации в любимом деле она именно благодаря России.

Долина бывала на Донбассе не единожды и много раз давала концерты для российских солдат, которые участвовали в специальной военной операции на Украине. Одно из своих выступлений знаменитость провела в военно-морском филиале госпиталя имени Н. Н. Бурденко в честь Дня Военно-морского флота.

«Мне очень приятно быть в этой аудитории, видеть ваши улыбающиеся лица, хочу пожелать, чтобы все, что вы делаете, приносило пользу. Чтобы вы сами никогда не пожалели, что выбрали такую настоящую профессию. Страна гордится вами…», — сказала исполнительница.

Николай Расторгуев

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев как настоящий патриот РФ поддержал спецоперацию России по защите жителей Донбасса и, разумеется, не остался в стороне от помощи военнослужащим. Исполнитель принимал участие в концертах в госпиталях, где проходят лечение наши бойцы, например, в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Также Николай Расторгуев и другие популярные артисты — Дмитрий Певцов, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин — отправили российским бойцам в зону военной спецоперации (СВО) 20 гитар с автографами. Таким образом знаменитости в преддверии 23 февраля поздравили военнослужащих с праздником и приняли участие в сборе «Защитникам Отечества» в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

«Брат, держись! Береги себя! Победа скоро! Поклон родным!» — написал Певцов на одном из инструментов.

«Брайт Стар» — Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов

Пресс-служба РМГ; 5-tv.ru

Артисты лейбла «Брайт Стар» — Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов посетили новые региона России и военнослужащих РФ летом 2023-го. Исполнители дали несколько концертов в Стаханове, Старобельске и других городах. Знаменитости сделали подарки медучреждению и его пациентам: передали компьютер для ведения документации, постельное белье, а также радиоприемники и бумбоксы, чтобы пациенты могли слушать любимые песни.

В Северодонецке, который находится близко к линии фронта, проводить концерт не стали, чтобы не подвергать жителей опасности, однако московские исполнители все равно не оставили их без внимания — передали подарки: игрушки и канцтовары для детишек, радиоаппаратуру, подушки, одеяла, постельные комплекты и средства гигиены. А в небольшом зале местной больницы Старобельска исполнители тоже выступили с концертом и передали жителям гуманитарную помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцам СВО вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженную технику.