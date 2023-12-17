Наши гимнастки несколько месяцев готовились к своим выступлениям. И, судя по результатам, не зря! На их счету — семь медалей.

Богатая и многообразная русская культура, запретить и ограничить которую, никогда не получится. Яркий пример — проведение в Пекине Международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация». Соревнования придумали в России. И соревнуются девушки даже по более строгим, чем у Международной федерации гимнастики правилам. В Китае готовы принимать и перенимать уникальный опыт российской школы, потому что мы в этом виде спорта законодатели мод. Гимнасткам предоставили одну из лучших спортивных площадок страны — арену Пекинского технологического университета, построенную для Олимпийских соревнований. За выступлениями наблюдал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Третий Международной турнир по художественной гимнастике «Небесная Грация» стартовал в Пекине! Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Лори Фанг и Александра Тимошенко — сразу пять олимпийских чемпионок по художественной гимнастике в национальных китайских костюмах вдохновили своим присутствием на победу участниц турнира «Небесная грация».

«Наш турнир проходит по правилам „Небесная грация“. Эти правила намного сложнее, чем правила Международной федерации. Они дают возможность гимнастке раскрыть свой талант, потенциал и сделать нашу любимую художественную гимнастику красивой и зрелищной. Мы за настоящий спорт, за чистую игру и за настоящие победы!» — говорит олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

На протяжении трех соревновательных дней на этом пекинском ковре выступят 46 спортсменок из 19 стран.

«"Небесная грация» очень важные соревнования для меня! Это потрясающий опыт для спортсмена!» — говорит юная гимнастка из ОАЭ Малаллах Ламия Тарик

«Я выступаю для зрителей. И хочу, чтобы им понравилось!»— говорит Сильва Сарксян, гимнастка из Армении.

«Я здесь сегодня не только за медалями и славой. Я тут, чтобы превзойти себя и получить незабываемые впечатления!» — говорит Кале Санюкта, гимнастка из Индии.

Среди участниц турнира не только сильнейшие гимнастки мира, такие как Лала Крамаренко, Алина Горносько и Мария Борисова, но и совсем юные. Вот, например, группа воспитанниц Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой несколько месяцев готовились к своим выступлениям. И, судя по результатам, не зря! На их счету — семь медалей.

В состязаниях среди юниоров Кристина Войтенко стала золотой медалисткой в упражнении со скакалкой, а за мяч и обруч получила серебро, да и бронза есть в ее копилке — за булавы. У Ксении Савиновой — второе место за булавы, и третье за мяч и скакалку.

Предыдущие два раза турнир «Небесная Грация» проходил в Москве и в Сочи, а в этом году столица Поднебесной с радостью приняла этот праздник красоты и спорта!

Нынешний турнир «Небесная грация» проходит на спортивной арене Пекинского технологического университета. Именно здесь во время Олимпийских игр в Китае, в 2008 году, проходили состязания по художественной гимнастике. Вместимость этого спортзала — 7, 5 тысяч мест, а его площадь более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Кстати, это современное сооружение находится рядом с одним из культовых мест в Китае — со знаменитым Храмом Неба. Именно здесь молились китайские императоры, а сегодня тут ежедневно по утрам занимаются гимнастикой сотни пекинцев. Символичное соседство спорта высших достижений и массового!

К этим большим Международным соревнованиям готовились почти полгода! Специалисты из России и Китая воплощали этот масштабный замысел.

«Наша организация в Китае самая лучшая и давно работает с крупными проектами. Например, мы принимали участие в подготовке Олимпийских игр в Пекине. Мне очень нравятся художественная гимнастика. По сути, это настоящее искусство. Художественная гимнастика для меня — это вдохновение!» — говорит Сяо Дао, сорежиссер третьего Международного турнира «Небесная Грация» со стороны Китая.

Организатор турнира — олимпийская чемпионка Алина Кабаева, лично проверяет готовность к соревнованиям. Для нее мелочей тут нет! Она точно знает, что именно из них состоит большая победа.

Тонны профессионального оборудования, десятки специалистов и круглосуточные монтажные работы! Одним словом, все как обычно». Перед открытием международного турнира «Небесная Грация».

«По тоннажу, там порядка где-то 8,5 тонны оборудования висит только вот на этой конструкции. Порядка 25 машин было, приехали по декорациям, по свету, по звуку, по сценическому оборудованию», — говорит Георгий Нечунеев, технический директор Международного турнира «Небесная Грация».

Кстати, к нынешним соревнованиям Международная ассоциация клубов «Небесная грация», которая и организовала эти масштабные соревнования, подготовила уникальный приз!

Вот он, главный трофей турнира «Небесная грация»! Выполнен из самоцветов и драгоценных металлов. Над его созданием работали лучшие уральские камнерезы и ювелиры из Златоуста. Но главное украшение этого переходящего кубка — имена победительниц, которые будут начертаны на его основании. Лала Крамаренко — золотая медалистка за 2021 и 2022 год уже открыла этот почетный список. Ну а кто станет победителем турнира «Небесная грация» на этот раз — станет ясно совсем скоро. Финал уже в воскресение, вечером.