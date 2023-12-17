Ученые из Саратова создали устройство, позволяющее снизить плату за отопление

Разработка подойдет для использования как в жилых домах, так и в производственных помещениях.

В России создали устройство для вентиляции помещений, позволяющее уменьшить затраты на отопление. О разработке пишет ТАСС со ссылкой на Саратовский государственный технический университет (СГТУ) имени Юрия Гагарина.

О принципах работы устройства рассказал его разработчик — профессор университета Юрий Печенегов. По его словам, тепло, которое содержится в вытяжном воздухе, зимой можно передавать потоку приточного воздуха. Это позволяет снизить затраты энергии на отопление помещений.

«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха», — приводит его слова пресс-служба СГТУ.

Разработчики уверяют, что устройство позволит и вовсе исключить оплату за отопление для помещений с теплоизолированными стенами, хорошо освещенных и имеющих иные источники тепла. Тогда платить придется только за электроэнергию, отметили в СГТУ.

Ученые читают, что их разработка сможет заменить привычные сегодня сети и системы центрального отопления не только в жилых домах, но в и административных и производственных помещениях.

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