«Я чуть не умер»: актер Юрий Батурин получил ножевое ранение в новогоднюю ночь

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Алексей Панков
Алексей Панков 480 0

Актер Юрий Батурин рассказал, что получил ножевое ранение в новогоднюю ночь

«Я чуть не умер»: актер Юрий Батурин получил ножевое ранение в новогоднюю ночь

Фото: Кадр из мини-сериала «Осколки счастья 2», реж. Руслан Ибрагимов, 2016г.

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Несколько дней артист провел в коме. Кто на него напал и при каких обстоятельствах?

Актер Юрий Бутурин однажды получил ножевое ранение прямо в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам знаменитости, потасовка случилась из-за девушки. К счастью, его оперативно доставили в больницу.

«Ранение было очень серьезное, я чуть не умер. Меня спас Кощей — это кличка у хирурга была, который меня оперировал», — заявил Бутурин.

После полученного ранения актер несколько дней провел в коме. Когда он пришел в себя, то закричал: «С Новым годом!» Однако зашедшая в палату санитарка поведала ему, что праздник уже прошел и наступил новый — Рождество.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко попал в больницу. Чиновник стал участником драки на концерте Басты. Из-за чего возник конфликт — читайте в нашем материале.

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