«Я чуть не умер»: актер Юрий Батурин получил ножевое ранение в новогоднюю ночь

Несколько дней артист провел в коме. Кто на него напал и при каких обстоятельствах?

Актер Юрий Бутурин однажды получил ножевое ранение прямо в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам знаменитости, потасовка случилась из-за девушки. К счастью, его оперативно доставили в больницу.

«Ранение было очень серьезное, я чуть не умер. Меня спас Кощей — это кличка у хирурга была, который меня оперировал», — заявил Бутурин.

После полученного ранения актер несколько дней провел в коме. Когда он пришел в себя, то закричал: «С Новым годом!» Однако зашедшая в палату санитарка поведала ему, что праздник уже прошел и наступил новый — Рождество.

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