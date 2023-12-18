В Депздраве объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц Москвы

Скопление автомобилей медиков наблюдали у нескольких инфекционных клиник столицы. С чем это связано?

Очереди из машин скорой помощи в московских инфекционных больницах № 1 и № 2 — штатная ситуация. Об этом заявили в Депздраве города, опубликовав официальное сообщение в Telegram-канале.

Скопление автомобилей назвали обычной ситуацией, поскольку на госпитализацию в больницу могут поступать сразу несколько пациентов.

«Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — говорится в сообщении.

В Депздраве между тем заверили, что рост госпитализаций в Москве, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, стандартен для данного эпидемиологического сезона. При этом медики уже отмечают стабилизацию ситуации с заражениями инфекциями.

Так, показатели по гриппу и ОРВИ не превышают прошлогодние, а по COVID-19 — снижаются в течение двух недель.

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