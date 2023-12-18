В России нашли управу на продавцов авто со скрученным пробегом

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В России предложили штрафовать продавцов авто со скрученным пробегом

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Сейчас каждая третья машина на вторичном рынке продается с поддельными показателями на счетчиках.

Дельцов, которые скручивают пробег автомобиля, начнут наказывать рублем. С такой инициативой выступила Ассоциация российских автодилеров.

Сейчас каждая третья машина на вторичном рынке продается с поддельными показателями на счетчиках — и ситуация становится все хуже. Как не попасть впросак, и можно ли узнать о реальном пробеге авто, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Ранее 5-tv.ru писал, что предъявить претензии пытаются десятки столичных автомобилистов, которые попались на удочку предприимчивых аварийных комиссаров.

Специалисты помогали не только оформить документы для страховых компаний, но и тайком подсовывали доверчивым клиентам договоры, после подписания которых те оставались без выплат.

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