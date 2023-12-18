«Сюрприз не обрадовал»: Шольц заболел коронавирусом после саммита ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53 0

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом

«Сюрприз не обрадовал»: Шольц заболел коронавирусом после саммита ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Carstensen

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Прошедшая в Брюсселе встреча может стать опасной для ее участников?

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски», — указано в публикации Шольца.

Немецкий канцлер верит, что болезнь в его случае будет протекать в легкой форме. Он отметил, что сейчас имеет лишь незначительную симптоматику.

Тем не менее, тест на коронавирус теперь стоит сдать всем участникам прошедшего 14–15 декабря саммита ЕС в Брюсселе, в рамках которого европейские лидеры приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз. Газета Politico писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при этом не присутствовал. Его якобы попросили «прогуляться за кофе».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе нашли способ «заткнуть» Венгрию.

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