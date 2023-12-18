«Ни о чем не жалею»: Бородина внезапно ушла из «Дома-2»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Ксения Бородина заявила об уходе из телепроекта «Дом-2»

«Ни о чем не жалею»: Бородина внезапно ушла из «Дома-2»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Как будут дальше жить преданные фанаты телестройки?

Звезда шоу-бизнеса и легендарная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила об уходе из культовой передачи. В последнее время она все реже появлялась в эфире, а поклонники начали чувствовать неладное.

Не выдержав напряжения, фанбаза спросила у Бородиной в соцсетях, действительно ли та покинула проект. На это они получили ошарашивающий ответ.

«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше. Люблю „Дом-2“. Это был мой второй дом», — написала Бородина.

Телеведущая также рассказала, что хотела бы создать собственный проект, от которого она получала бы такое же удовольствие, как от любимой работы. Она призналась, что ей уже поступает множество предложений и она даже посещает кастинги, однако пока что звезде ничего так и не приглянулось.

Долгие годы Бородину критиковали за то, что она не развивает свой потенциал, продолжая вести долгоиграющую передачу. Не задались у нее отношения и с соведущими, которые упрекали ту в любви к сплетням.

Однако, несмотря на все это, знаменитость не тратит силы на переживания. По признанию Бородиной, она получает от съемок удовольствие и ни о чем не жалеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина волнуется за учебу дочек.

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