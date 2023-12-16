Нужна помощь: Бородина призналась, что волнуется за учебу дочек

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Ксения Бородина рассказала о волнении за оценки дочери в школе

Нужна помощь: Бородина призналась, что волнуется за учебу дочек

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Переживания знаменитости знакомы всем без исключения мамам.

Ксения Бородина сделала откровенное признание о детях в своем блоге, пишет издание dni.ru. Знаменитость с тревогой, свойственной всем мамам, поделилась переживаниями об успеваемости дочек Маруси и Теоны, которые возникли у нее в связи с концом второй четверти. Звезда шоу «Дом-2» отметила, что учиться сейчас особенно важно, чтобы не допустить пробелов в образовании.

«Уже прошла половина учебного года, сначала праздники, а там уже выставление оценок. Родители меня поймут, это всегда очень волнительно время», — заметила Бородина.

Ксения Бородина немного успокоила себя и подписчиков, рассказав о хорошей успеваемости дочек. Но тем не менее Маруся и Теона без посторонней помощи не обходятся. Обе девочки изучают английский язык с репетиторами, а Мария дополнительно занимается еще и математикой. Знаменитость призвала других родителей следовать ее примеру и обращаться за помощью к специалистам, если она необходима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подготовка детей к 1 сентября встала Бородиной «в копеечку».

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