Певец Олег Газманов стал новой «Легендой Тавриды»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Молодые мастера признали его песни символом сразу нескольких поколений.

Фото, видео: Сандурская Софья/ ТАСС; 5-tv.ru

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Народный артист РФ Олег Газманов удостоен премии «Легенды Тавриды» — награды, которую учредили участники проектов арт-кластера для своих учителей и наставников.

«Его песни стали гимнами и символами для нескольких поколений. Его сценический образ служит эталоном настоящего артиста. Его прекрасная форма на протяжении многих лет показывает, как правильный образ жизни может стать секретом долголетия», — объявляли ведущие новую «Легенду Тавриды».

Было отмечено также, что молодые исполнители с радостью поют песни Олега Газманова, а многотысячная толпа всегда подпевает знакомые строчки. Певец был избран «Легендой Тавриды — 2023» в признание за его творчество.

На сцену после вышел с поздравительным словом сын Олега Газманова — Родион. Он подчеркнул, что видит отражение отца в его песнях и поклонниках, а после призвал присутствующих поаплодировать лауреату.

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