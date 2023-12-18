«Психологическая травма из детства»: почему Колдун не любит Деда Мороза и Снегурочку

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 38 0

Дмитрий Колдун не любит наряжаться в Деда Мороза из-за психологической травмы

«Психологическая травма из детства»: почему Колдун не любит Деда Мороза и Снегурочку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец вспомнил ситуацию, которая перевернула его юное мышление.

Певец Дмитрий Колдун не любит наряжаться для сына и дочери в Деда Мороза из-за психологической травмы из детства. Об этом певец рассказал в шоу на одном из федеральных каналов.

Артист вспомнил о не самом приятном праздновании Нового года. Когда Колдун был ребенком, родители пригласили к нему Деда Мороза и Снегурочку. Однако вместо любимых персонажей к мальчику явились добрый волшебник и внучка, которая была в сильном состоянии алкогольного опьянения.

«Я был маленький, и мои родители перед тем, как разойтись, дважды успели мне заказать Деда Мороза со Снегурочкой. В первый раз они еще стояли на ногах, а второй раз „внучка“ была в щи!» — вспоминает Дмитрий Колдун.

Певец признается, что после этого детская вера в добрых новогодних персонажей, разумеется, испарилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Колдун признался, что жил как «полубомж» после «Фабрики» и Евровидения. 

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