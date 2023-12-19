Технологическая революция: о чем Путин общался с победителями чемпионата «Профессионалы»

О примерах доблести и самоотверженности по отношению к своей стране говорили сегодня в Москве. Своими идеями о будущем России с президентом делились студенты колледжей и школьники — победители Чемпионата по профессиональному мастерству. Именно им предстоит совершать новые прорывы. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет, каких.

У этих ребят точно не будет проблем с трудоустройством. Вот так выглядела проверка будущих автослесарей. Все, как во взрослых сервисах. Соревновались спасатели, электромонтажники, создатели роботов, разработчики игр. Всего 37 тысяч студентов колледжей и школьников, 89 регионов. И гости из 15 дружественных стран.

«Раньше, в доисторическое для вас советские времена, знаете, как говорили про рабочие специальности? Хватай больше, кидай дальше. Сейчас происходит технологическая революция. Она требует новых квалифицированных кадров», — сказал Путин.

Без качественно новых кадров невозможно развивать современные производства. Президент поручил подготовить в ближайшие годы миллион специалистов рабочих профессий. Для транспорта, оборонки, металлургии, робототехники.

Это была инициатива президента провести Чемпионат по профессиональному мастерству. В фокусе — реальный сектор экономики. Передовые технологии. То, что сегодня для любого государства, вопрос выживания. Результаты чемпионата будут учитывать при составлении образовательных стандартов по всей стране.

Рабочие профессии чем и хороши: реальную пользу можно ощутить сразу. Вот, Кирилл Кувшинчиков сомневался — нужно ли идти учится на слесаря. В итоге теперь помогает нашим бойцам.

Дмитрий Картунен в финале конкурса проводил судно по коварным порогам Невы. На симуляторе. Планы у молодого человека — амбициозные.

Некоторые победители чемпионата просили президента помочь с трудоустройством. Вот будущий архитектор. Но хочет уже сейчас строить дома.

«В древнем мире: если инженер построил дом, дом рухнул, кто-то погибал. Смерти предавали члена семьи строителя. Ответственность колоссальная, поэтому с соблюдением всех требований и мы обязательно вам организуем стажировку», — пообещал президент.

Сергей Парусимов — лауреат в компетенции «Окраска автомобилей» — поступил проще. Предложил свои услуги не абстрактному заказчику, а самому президенту.

Финал чемпионата проходил в Петербурге. И ребята получили от губернатора Северной Столицы приглашение на самый главный праздник выпускников — «Алые Паруса». Конкурс уже стал для ребят со всей страны билетом в будущее. По итогам чемпионата предоставлено 12 тысяч стажировок и вакансий.