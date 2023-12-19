В точности как в фильме: во сколько обойдется новогодний стол из «Иронии судьбы»

Заливная рыба, оливье, шпроты и ростбиф — объедение! На какую сумму стоит рассчитывать?

Восемь с половиной тысяч рублей придется отдать тому, кто решит на Новый год сделать самый эталонный новогодний стол. Такой же, как у петербурженки Нади из «Иронии Судьбы».

Дороже всего обойдется шампанское и та самая заливная рыба. Аналитики уточняют — за полкило ростбифа в этом году придется заплатить уже 800, а не 500 рублей. Банку шпрот можно купить не дороже двухсот рублей — они не подорожали. Примерно в ту же сумму обойдется полкило копченой колбасы.

Что касается салатов, то собрать сельдь под шубой можно на 330 рублей, оливье — на 550. Он подорожал сразу на сто рублей.

Алкоголь выйдет дороже трех тысяч. Если, конечно, следовать надиному выбору: у нее на столе было три бутылки шампанского, одна бутылка вина и еще одна коньяка.

Столько же — дороже трех тысяч рублей — будет стоить главное, но не сильно удачное в надином исполнении блюдо, — заливная рыба. А дешевле всего — апельсины и яйца под майонезом. Даже с учетом их подорожания, они обойдутся около 80-ти рублей.

К слову, сегодня стало известно, что после нового года яйца начнут дешеветь — с января стартуют их поставки из Азербайджана, Турции и Ирана.